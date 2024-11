Universalmovies.it - The Madness | Colman Domingo al centro di una cospirazione nel trailer della serie tv

Leggi su Universalmovies.it

Il colosso dello streaming Netflix ha pubblico in queste ore ildi The, latv a tema politico con protagonista.Latv Theè stata creata da Stephen Belber (qui anche showrunner), e tutti gli otto episodi saranno distribuiti su Netflix dal 28 novembre. Altrama un opinionista politico che, suo malgrado, finisce aldi un intrigo mondiale, e si ritrova a lottare per la sua vita quando viene incastrato per omicidio., candidato all’Oscar per il film “Rustin”, è il protagonista assoluto di unatv che si presenta avvincente già dal suo.Con, il cast di Theconta la presenza di Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski e TJ Mixson, oltre alle guest star Deon Cole, Hamish Allan-Headley, Ennis Esmer, Alison Wright, Bradley Whitford e Stephen McKinley Henderson.