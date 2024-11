Gaeta.it - Temu sotto indagine dell’Unione Europea: possibili sanzioni per violazione del Digital Service Act

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il gigante dell’ecommercesi trova al centro di un’accuratacondotta dall’Unione, che mira a chiarire eventuali violazioni delAct . Questa normativa, entrata in vigore nel mese di febbraio, stabilisce regole rigorose per la gestione delle piattaformei e la protezione dei consumatori., in caso di inadempienze riconosciute, rischia di incorrere in una sanzione fino al 6% del fatturato annuo. A evidenziare questa situazione è stata Altroconsumo, che ha collaborato con il BEUC, l’organismo che riunisce le associazioni di consumatori europee, per segnalare le problematiche emerse.Violazioni segnalate nelActL’suè scaturita da una segnalazione congiunta che mette in luce diverse irregolarità rispetto alle disposizioni del DSA.