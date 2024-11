Oasport.it - Tathiana Garbin alla vigilia di Italia-Giappone in BJK Cup: “Orgogliosa della mia squadra”

Contorovescia ormai agli sgoccioli in vistasfida tra, valevole come quarto di finaleBillie Jean King Cup 2024 a Malaga. Le azzurre, finaliste dell’ultima edizione, sognano il colpaccio sulla scia di una stagione in cui sono arrivati dei risultati impressionanti soprattutto grazie a Jasmine Paolini (n.4 al mondo in singolare) e a Sara Errani (oro olimpico in doppio insiemetoscana).“Siamo molto fiere di essere ancora qui in un evento così grande a noi tanto caro. L’anno scorso è stata dura in finale, ma abbiamo avuto modo di trascorrere molto tempo insieme e questa è una competizione che ci piace molto, è la più importante che ci sia nel tennis a squadre. Sonomiae siamo tutte qui in gran forma per fare il nostro esordio nella competizione“, le parole del capitanonel media day riservatoNazionalena.