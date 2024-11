Notizie.com - Sorpresa bonus Natale: platea allargata. Spetterà anche a questi lavoratori

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato grandi novità relative al: il numero dei beneficiari sarà più altro rispetto a quello inizialmente previsto. Potrebbero esserci importanti novità per quanto riguarda il, contributo una tantum sino a 100 euro rivolto aidipendenti che rispettano determinati requisiti. Ladei beneficiari del sostegno, che sarà erogato insieme alla tredicesima, potrebbe allargarsi.(Notizie.com)Questo grazie a nuovi requisiti, meno stringenti, che potrebbero far salire i beneficiari da circa un milione a ben 4,5 milioni di italiani. Ad annunciare le novità, nelle scorse ore, è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il quale ha spiegato come il Governo reperirà le risorse necessarie e quali saranno i nuovi requisiti per l’erogazione del