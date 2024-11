Terzotemponapoli.com - Sindaco di Castel di Sangro: eccellenza sportiva e partnership con il Napoli

Ildidi, Angelo Caruso, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Goal, in onda su Kiss Kiss. Caruso ha tracciato un quadro molto positivo della stagione estiva appena conclusa. Secondo il, il bilancio è stato definito un vero e proprio “capolavoro”. Gran parte del merito è stato attribuito alla presenza del Calcionella cittadina abruzzese. Questo rapporto stretto tra il club partenopeo ediha consolidato la fama del territorio come centro sportivo di, attirando appassionati e sportivi.didi: Inaugurazione di una strutturadi ultima generazioneUn evento di rilievo è previsto per il 30 novembre, quandodivedrà l’inaugurazione di un nuovo complesso sportivo all’avanguardia.