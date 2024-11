Liberoquotidiano.it - Sigep World 2025 si presenta a Berlino all'insegna di internazionalità e novità

Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Un roadshow internazionale per una manifestazione che guarda sempre più al mondo. Ieri, all'Ambasciata italiana di, in collaborazione con ICE Agenzia, Italian Exhibition Group hato la prossima edizione di, TheExpo for FoodservicExcellence, in calendario in Italia, alla Fiera di Rimini, dal 18 al 22 gennaio. L'evento berlinese si è svolto alla presenza di istituzioni e stakeholder del mercato tedesco: al centro le opportunità dipunto di riferimento per i professionisti del foodservice internazionale.“I relatori hanno condiviso le loro esperienze e la loro visione su come il foodservice in Germania si stia adattando ai cambiamenti globali”, riassume Marco Carniello, chief business officier di IEG. “Ed è arrivata la conferma di come, per tutto il mondo del fuoricasa, sia centrale per restare aggiornati sugli sviluppi del mercato, anticipare le tendenze e costruire relazioni con stakeholder chiave di caratura internazionale”.