Santa Marinella tutela del patrimonio archeologico | sopralluogo a Castrum Novum

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2o24 –, conservazione e protezione del. Di questo hanno parlato il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia e la consigliera con delega ai beni archeologici Paola Fratarcangeli, accolti presso il sito didal direttore del Polo Museale Civico, Flavio Enei e da Paolo Marini del Gatc.“Con l’imminenza della stagione invernale i ritrovamenti portati alla luce durante la campagna di scavo necessitano di protezione – ha affermato il Sindaco -. In questi giorni i volontari del Gruppostanno ricoprendo con teli appositi il teatro, il decumano e gli altri resti per evitare che pioggia e vento possano vanificare il lavoro degli archeologi. I teli però possono non essere sufficienti, visto che l’area sta diventando sempre più ampia.