Salerno Ponteggi ’92 trasferta in vista a La Spezia

Tempo di lettura: 2 minutiSettimo turno della Techfind Serie A2 femminile inper la’92, che domani pomeriggio – sabato 16 novembre – sarà impegnata sul parquet della Cestistica Spezzina. Palla a due alle 18 al PalaMariotti. A Ladirigeranno l’incontro gli arbitri Fabrizio Suriano (Settimo Torinese) e Lorenzo D’Errico (Grugliasco).Si sfidano due squadre appaiate a quota 6 punti in classifica, entrambi reduci da sconfitte:ha perso in casa contro Empoli al termine di un match sostanzialmente equilibrato, mentre le liguri hanno ceduto sul campo del Sanga Milano 60-40. I ko di fila per le bianconere sono due, per la verità, perché in precedenza erano cadute proprio contro la Use Rosa Scotti Empoli.“Affrontiamo una squadra molto ben attrezzata soprattutto nel reparto delle guardie.