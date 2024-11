Quotidiano.net - Per un Natale super tecnologico

Intrattenimento al top OPPO A80 5G è il nuovo smartphone della serie A; questo device vanta una struttura Damage-Proof Armour Body a 360°, che lo rende resistente a cadute e urti (può sopportare l’impatto di un autobus di 11 tonnellate senza subire danni). Inoltre, grazie alla tecnologia Splash Touch, lo si può utilizzare anche con le mani bagnate. Due le originali colorazioni disponibili: Moonlight Purple e Starry Black. Il meglio per l'ascolto Dotate di equalizzatore grafico a sei bande, le OnePlus Buds Pro 3 consentono di ottenere un controllo senza precedenti sulla qualità del suono durante l'ascolto di musica, podcast o giochi. Le sei frequenze dell'EQ delle OnePlus Buds Pro 3 sono: 62Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz e 16kHz. Le OnePlus Buds Pro 3 permettono di salvare diverse impostazioni EQ personalizzate, dando la possibilità di creare profili specifici per vari generi musicali e non solo.