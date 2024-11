Thesocialpost.it - Palermo, vigili simulano arresto a scuola con tanto di spari a salve: bimbi in lacrime

Un agente della polizia municipale ha estratto la pistola di ordinanza, ha urlato e ha sparato a, per poi scatenare un cane poliziotto contro un presunto ladro. Questa sceneggiata era una rappresentazione ideata per illustrare agli studenti delle scuole dile funzioni del Corpo, ma si è svolta davanti a bambini dellamaterna, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, alcuni dei quali non hanno compreso l'evento e hanno pianto spaventati. Tale situazione ha generato polemiche, portando alle scuse dellae alla decisione di evitare attività simili con i più piccoli in futuro.

L'incidente si è verificato all'Istituto comprensivo statale Rita Borsellino di, durante un incontro con i bambini delladell'Infanzia e della Primaria.