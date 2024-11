Gaeta.it - Orologi astronomici: capolavori d’arte che uniscono tempo e cosmologia in Europa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Glisono più di semplici strumenti per misurare il. Questi sontuosi congegni, decorati con immagini celestiali, riflettono la profonda connessione tra il cosmo e la vita quotidiana. Apprezzati per la loro bellezza e complessità, oggi, questirappresentano un connubio unico di arte e scienza, richiamando non solo l’attenzione per le loro funzioni pratiche, ma anche la loro storia culturale.La funzione storica degliUn, gliservivano a misurare ile a dimostrare l’armonia tra l’universo e le attività umane. Essi sincronizzavano la vita delle persone con i cicli naturali, come il giorno e la notte, i cambiamenti delle stagioni e i movimenti dei pianeti. Questi strumenti non si limitavano a segnalare l’ora, ma tracciavano anche l’andamento delle fasi lunari e il percorso solare.