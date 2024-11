Liberoquotidiano.it - Omicidio insegnante a Taranto, confessa il figlio: "Ho strappato il cuore della mamma"

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 15 nov. - (Adnkronos) - "Hoil". Hato oggi durante un interrogatorio, ed è stato pertanto sottoposto a fermo di indiziato di delitto, Raffaele D'Ettori,di Silvana La Rocca, l'73enne in pensione trovata morta ieri sera con una ferita d'arma da taglio al torace nella sua villetta di Leporano, in provincia di. L'sarebbe avvenuto mercoledì durante una lite. Secondo quanto accertato tra madre ec'erano da tempo motivi di conflitto di natura economica. A ritrovare il corpo un nipotedonna, vedova, che era in contatto con l'altrovittima, più piccolo di età, residente in Francia. Quest'ultimo era preoccupato poiché la madre non rispondeva alle telefonate.Il 45enne, sentito dal pm, dopo le iniziali reticenze ha reso dichiarazioni ampiamente autoaccusatorie.