Musk fa di tutto per sottrarre a Trump il ruolo di troll in chief, e il ceto medio riflessivo gli gonfia l’ego

Il riquadro nero su Instagram, per dimostrare che sei solidale con Black Lives Matter (da Brera, dove le uniche black lives sono quelle dei fattorini di Glovo). Il balletto indignato con in grafica il costo degli assorbenti con Iva, per illustrare la tua vicinanza alle donne povere (a una delle quali, che sta giusto ora pulendo il tuo bagno, hai raccomandato di non aprire la porta interrompendo la registrazione del balletto).Lo screenshot, su X, della disdetta dell’abbonamento al Washington Post, allorché il vile Jeff Bezos si rifiutò di pubblicare un editoriale in sostegno del voto a Kamala Harris, editoriale che ovviamente avrebbe cambiato le sorti delle elezioni ultime scorse. Incredibilmente, neldi miliardario cattivo (che, come quello di Batman, può essere interpretato da un solo attore alla volta), Jeff Bezos è durato pochi giorni.