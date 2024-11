.com - Movember: quando i baffi diventano simbolo di solidarietà e consapevolezza

Era il 2003a Melbourne, Australia, due amici decisero di convincere 30 uomini a farsi crescere iper tutto il mese di novembre. Quello che iniziò come un esperimento sociale si è trasformato in un movimento globale che oggi coinvolge oltre 6 milioni di persone in 21 paesi. Il, crasi tra “moustache” () e “November”, è diventato il più grande movimento mondiale dedicato alla salute maschile.Più di una moda: una missione di salute pubblicaItradizionale di mascolinità, sono diventati il vessillo di una battaglia molto più profonda. Dietro questa apparentemente frivola iniziativa si nasconde un messaggio potente: sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi di salute maschile, dal cancro alla prostata alle malattie mentali. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli uomini hanno una aspettativa di vita mediamente inferiore di 5-7 anni rispetto alle donne, e sono meno propensi a cercare aiuto medicone hanno bisogno.