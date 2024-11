Gaeta.it - Mobilitazione studentesca in tutta Italia contro il governo Meloni: scontri e proteste

Facebook WhatsAppTwitter Un’ondata di manifestazioni ha attraversato le piazze di diverse cittàne il 15 novembre scorso, in occasione del “NoDay”. Gli studenti sono scesi in piazza per contestare le politiche delguidato da Giorgia, dando vita a un “sciopero nazionale studentesco”. A Torino si sono registraticon le forze dell’ordine, con un bilancio di 15 agenti feriti a causa di una bomba carta. Tensioni a Torino: gli studenti manifestanoilA Torino, il clima si è fatto teso quando un gruppo di studenti ha avviato una manifestazione a partire da Piazza XVIII Dicembre. I partecipanti hanno denunciato non solo le problematiche locali, ma anche il “genocidio del popolo palestinese”. Durante la protesta, un fantoccio che rappresentava il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato incendiato.