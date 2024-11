Mistermovie.it - Mister Movie | La Commedia Natalizia Hot Frosty fa il boom su Netflix

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.ha inaugurato la stagionecon una lista di film originali che promettono emozioni, romanticismo e tanto divertimento. Tra questi, spicca Hot, unaromanticache ha conquistato immediatamente il pubblico, raggiungendo il primo posto nella classifica dei film più visti negli Stati Uniti.Un Natale fuori dagli schemi con HotProtagonisti del film sono Lacey Chabert, la regina dei film di Natale di Hallmark, e Dustin Milligan, noto per il suo ruolo in Schitt’s Creek. La trama ruota intorno a una vedova (interpretata da Chabert) che cerca di superare la perdita del marito. Nel farlo, finisce accidentalmente per dare vita a un pupazzo di neve, che si trasforma in un uomo affascinante e irresistibile (Milligan).