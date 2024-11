Inter-news.it - Marchisio: «L’Inter è davanti alle altre! Juventus? Ora altra idea»

Claudio, intervistato da Tuttosport, ha parlato di diversi argomenti soffermandosi poi sulla lotta scudetto: ecco un estratto delle sue dichiarazioni. Inter eovviamente protagoniste.OPINIONE SUL CAMPIONATO – Claudioè stato intervistato da Tuttosport e ha affrontato vari temi, tra cui le dirette concorrenti per la vittoria del campionato: «Equilibrato. Ci sono squadre più pronte e progettate per arrivare a vincere. Però sì, è equilibrato. C’è chi ha avuto più partite, chi ha subito più infortuni. Chi deve trovare l’assetto giusto, magari con un nuovonatore. Mettoa tutte le, Napoli compreso». In cima alla classifica, c’è una vera e propria tonnara con ben cinque squadre racchiuse nel giro di due punti: ossia Napoli 26, poi Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina 25.