Lukaku Semplici | Penso sia solo questione di tempo

tarda a trovare la giusta forma. Anche ieri sera contro l’Italia è stato ben fermato da Buongiorno. L’allenatore Leonardoa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Ha parlato soprattutto di. L’attaccante belga ha bisogno diper adattarsi ad un gioco nuovo per lui. Poi ha detto la sua anche sulle candidate alla vittoria finale. Di seguito le sue dichiarazioni., Conte lo conosce meglio di chiunque altroCosì: “Non credo cheabbia bisogno di un gioco più offensivo per esprimersi meglio perché Conte lo conosce meglio di chiunque altro e lo ha sempre messo nelle condizioni di essere determinante in tutte le squadre in cui lo ha allenato.che siadi, di meccanismi e di condizione atletica. Secondo me già entro la fine dell’anno il belga sarà più decisivo per il Napoli.