Ilfoglio.it - L'ombra di Trump sull'economia europea

Leggi su Ilfoglio.it

Bruxelles. L'Europa continua a crescere in modo modesto, ma il futuro della suaè legato alle grandi incertezze che derivano dal ritorno di Donaldalla Casa Bianca e dal rischio di una guerra commerciale globale. In sostanzia è questo il messaggio inviato dalla Commissione con le sue previsioni economiche d'autunno. “Nell'ultimo decennio il commercio tra Ue e Stati Uniti è più che raddoppiato. Nel 2023, il commercio di beni ha raggiunto circa 850 miliardi e il commercio di serizi 650 miliardi. Complessivamente sono 1,5 trilioni”, ha detto il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni. Una valutazione dell'impatto dei dazi fino al 20 per cento che potrebbe imporre ancora non c'è. Ma “una possibile svolta protezionista nella politica commerciale degli Stati Uniti sarebbe estremamente dannosa per entrambe le economie”, ha avvertito Gentiloni.