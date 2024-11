Lo Stagista la terapia online di Unobravo e la lotta contro i tabù della salute mentale | Lo schermo abbatte barriere – Il podcast

Leggi su Open.online

«Prima dell’intra psicologo e paziente c’è l’intra due persone». La chiave di tutto è la fiducia: questa la certezza di Valeria Fiorenza Perris, 37enne psicologa psicoterapeuta e clinical director di. Da startupa realtà aziendale con oltre seimila terapeuti, lo scopo diè quello di rendere laa misura di ognuno. In un mondo dove rimane comunque un argomento. «Non è ancora così sdoganato andare dallo psicologo, anche se è molto meglio di prima», sostiene Perris nella quarta puntata delaudio e video Lodi Filippo Grondona, prodotto da Faro Entertainment e SBAM Noisy Ideas in media partnership con Open. La puntata sarà disponibile su tutte le principali piattaforme audio e in video su Spotify e sul profilo YouTube di Filippo Grondona a partire da venerdì 15 novembre 2024.