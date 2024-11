Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Mora, Curtis e Cerasuolo incantano! Pilato non delude, Martinenghi fuori forma

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FINALI DELLA SERALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO20.22: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per domani mattina alle 10.00 con la terza e ultima sessione di batterie del campionato italiano di Riccione. Grazie per averci seguito e buona serata!20.20: Sarain copertina nella giornata di oggi, con due titoli e il tempo limite per Budapest nei 100 stile libero con il secondo tempo al time in Italia, ma benissimo anche Lorenzonei 50 dorso, Simonee Ludovico Viberti nei 50 rana, che hanno strappato il pass per i Mondiali. E’ stata anche la giornata dei ritorni: due su tutti, quello di Federico Burdisso che ha vinto i 200 farfalla con un ottimo tempo e quello di Gabriele Detti che ha appena dominato gli 800 stile libero e potrebbe aver convinto il ct Butini a chiamarlo a Budapest20.