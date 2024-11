Formiche.net - L’Italia è pronta a cogliere la sfida del nucleare. Gava (Mase) spiega come

Le sfide legate alla transizione ecologica, la necessità di garantire sicurezza energetica al nostro Paese e la volontà di mantenere un settore industriale nazionale competitivo sono aspetti che rendono ildi nuova generazione una componente essenziale nel panorama energetico nazionale del futuro.Si tratta, infatti, non solo di una delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide della decarbonizzazione, in grado di coniugare l’esigenza di produrre energia a ridotte emissioni con la necessità di ridurre la dipendenza dall’estero, ma anche dell’unico vettore in grado di soddisfare, negli anni a venire, la crescente domanda di energia che arriverà dal Paese.Le recenti crisi internazionali hanno impattato pesantemente sui costi dell’energia, evidenziando tutta la nostra fragilità in termini di approvvigionamento energetico.