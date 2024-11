Calciomercato.it - Lione retrocesso in Ligue 2, Cherki sbarca in Serie A

Leggi su Calciomercato.it

Il calciatore è pronto a lasciare la1 dopo i guai finanziari del suo club. E’ un’occasione per i top team del massimo campionatoIl comunicato diramato in Francia dalla Direzione Nazionale di controllo e gestione (DNCG) è una mazzata tremenda per il. Uno dei club storici del calcio transalpino è statotemporaneamente in Lingue 2, ma dovrà anche fare i conti con il blocco del mercato invernale oltre che ad un controllo rigido in termini di conti.in2,inA (LaPresse) – Calciomercato.itL’OL è dunque chiamato a migliorare la propria situazione finanziaria per scongiurare laB francese. E’ facile, dunque, prevedere che gennaio sarà un mese intenso per il club, chiamato a mettere in ordine i conti, magari anche attraverso la cessione di qualche pezzo pregiato.