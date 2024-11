Panorama.it - L'hotel vietato agli ebrei e l'antisemitismo in Italia

Leggi su Panorama.it

«Buongiorno. Vi informiamo che gli israeliani, in quanto responsabili di genocidio, non sono clienti ben accetti nella nostra struttura. Pertanto, qualora vogliate cancellare la vostra prenotazione, sarete felici di farlo, e altrettanto lo saremo noi di offrirvi una cancellazione gratuita»: cosi’ ha scritto Patrik Ongaro, titolare dell’omonimo Garni a Selva di Cadore che sulla piattaforma Booking, in inglese, ha invitato una coppia di israeliani a disdire la prenotazione che avevano perfezionato per trascorrere qualche giorno di vacanza all’ombra del Pelmo. La coppia di Tel Aviv che aveva prenotato il soggiorno tramite la piattaforma Booking, stava per imbarcarsi in direzione del Veneto quando ha ricevuto la comunicazione. La reazione che grazie sui social ha fatto il giro del mondo non si è fatta certo attendere e le migliaia di proteste hanno spinto Booking a eliminare la struttura dal suo sistema di prenotazioni ed è certo che il danno economico per l’albergatore-odiatore sarà di sicuro rilevante.