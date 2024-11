Gaeta.it - Lamezia Terme: Un giovane distrugge un ristorante e danneggia auto per un conto non pagato

A, un episodio di vandalismo ha scosso la tranquillità della cittadina calabrese. Undi 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha messo in atto un'azione violenta dopo aver rifiutato di saldare ilin uncinese. La situazione è degenerata rapidamente, portando a una serie di danni materiali significativi, tanto al locale quanto ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.Dettagli dell'incidenteIl tutto è iniziato in uncinese dove il, dopo aver consumato il pasto, ha deciso di non pagare la sua bolletta. Inizialmente il personale delha cercato di risolvere la situazione parlandoci, ma l'atteggiamento del 23enne è diventato sempre più aggressivo. Ecco che, dopo essere stato cacciato, il ragazzo è uscito dal locale, ma qualcosa in lui è scattato.