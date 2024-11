Panorama.it - La logica dietro le nomine di Trump

Leggi su Panorama.it

Hanno suscitato un certo scalpore alcune dellerecentemente effettuate da Donald. Alcuni commentatori, americani e nostrani, hanno subito iniziato a stracciarsi le vesti, accusando il presidente in pectore di aver selezionato figure inesperte, radicali e troppo fedeli a lui. In particolare, a finire nel mirino delle critiche sono soprattutto stati Pete Hegseth al Pentagono, Tulsi Gabbard alla direzione dell’Intelligence nazionale e Matt Gaetz alla guida del Dipartimento di Giustizia. Già diversi stanno parlando di “fine dell’America”, paventando disastri e collusioni con le dittature. Insomma, uno scenario apocalittico. C’è dunque da chiedersi se le cose stiano veramente così.Certo, è indubbio che questeabbiano spiazzato, tanto che alcune (soprattutto quella di Gaetz) potrebbero ritrovarsi con la strada in salita per quanto concerne la ratifica in Senato.