Tvplay.it - Juventus, altra doccia gelata per Thiago Motta: sarà out contro il Milan

Non c’è pace pere lain merito al capitolo infortuni. Dopo il brutto ko di Cabal, lesione del crociato e stagione finita,dovrà fare a meno di un altro punto di riferimento in vista della super sfidailBrutte notizie dall’infermeria dellain vista della ripresa del campionato. Come confermato dalle ultime indiscrezioni,dovrà fare i conti con la possibile assenza di Nico Gonzalez anche nel match della 13^ giornatail. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora recuperato totalmente dalla lesione muscolare e non forzerà il suo ritorno in campo già nella prossima giornata.per il tecnico bianconero, il quale dovrà rinunciare ancora una volta all’attaccante argentino.Le condizioni di fisiche di Nico Gonzalez, però, saranno rivalutate con calma nei prossimi giorni, ma non trapela grande ottimismo per il suo ritorno a disposizione.