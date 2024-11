Gravidanzaonline.it - Jacqueline Luna Di Giacomo: “Mi piace essere una mamma giovane”

Dista per accogliere il suo primo figlio con il compagno Ultimo, a fine novembre, ma il 22 dello stesso mese debutterà anche su RaiPlay nella prima serie teen ambientalista italiana, Never too late, prodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia, presentata in anteprima ad Alice nella città, durante la Festa del cinema di Roma.Intervistata da Vanity Fair, Diha parlato dell’imminente maternità, dicendo: “Non sono una che si spaventa. Mio padre mi ha insegnato a non avere ansia e a non trasmetterla agli altri. Ogni generazione ha le sue preoccupazioni con cui deve fare i conti. Sono un’ottimista e quando mi guardo intorno vedo che gli adolescenti di oggi sono fantastici. Marciano per il clima, si espongono, mia cugina che ha 15 anni si informa sui social, ha già le sue idee, le condivide e soprattutto le difende”.