Italia-Francia ufficiale il soldout al Meazza | 68 000 biglietti emessi

Leggi su Sportface.it

Lo stadio Giuseppedi Milano sarà ufficialmenteper la sfida di domenica sera tra, valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Nations League e con in palio il primo posto del girone. Sono infatti 68.000 iper la sfida contro i Bleus in cui gli azzurri avranno a disposizione persino tre risultati su tre, anche se bisognerà evitare la sconfitta rovinosa. E farlo con il tutto esaurito potrebbe verosmilmente offrire un aiuto alla Nazionale di Spalletti. Allo stadio, tra gli altri, sono attesi il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic, e l’ad del Monza Adriano Galliani.ilal: 68.000SportFace.