Incidenti stradali, migliorano i dati per Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiIn una Campania in cui è stato registrato un incremento degliche nel 2023 sono stati 10.242,con 2553registra una variazione in discesa del numero dei morti (-6) con 52 persone che hanno perso la vita rispetto alle 58 del 2022. È uno deiche emerge dal focus di Istat sugliin Campania, dove nel 2023 sono morte 220 persone, ne sono state ferite 14.676. Per quanto riguarda le altre province, Caserta ha registrato nel 2023 un morto in +48 rispetto all’anno precedente, Benevento passa da 12 a 11 morti Napoli 88 e Avellino 21. Il capoluogo Irpino è quello dove si registrano ipeggiori con + 75% di morti, considerando idal 2019 al 2023.Ai feriti sono stati 3838, in provincia didal 2010 al 2023, le morti persono diminuite del 23,5%.