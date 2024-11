Gaeta.it - Importo aggiuntivo delle pensioni 2024: ecco quello che c’è da sapere per i beneficiari

Per il, l'Inps ha avviato il pagamento d'ufficio di undi 154,94 euro per i pensionati. Tale somma, introdotta nel 2000 con la legge 388, verrà erogata a oltre 400.000e sarà accreditata con la pensione di dicembre. Qui di seguito, analizziamo nel dettaglio come avviene il pagamento, a chi spetta la somma e quali sono le limitazioni previste.Modalità di pagamento dell'Secondo una comunicazione ufficiale dell'Inps, il pagamento dell'per i pensionati avviene in modo differente a seconda della categoria di pensione. Per legestite nei sistemi integrati, il pagamento è effettuato centralmente, in via provvisoria, in attesa della verifica reddituale finale. Questa modalità garantisce che i soggetti interessati ricevano il beneficio senza attese, anche se ci sarà poi una revisione della loro situazione economica.