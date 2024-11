Amica.it - Il ritorno di Alexia: «Il mio brano dance in inglese per far ballare»

(askanews) – Torna con la sua musica travolgente e allegra,, tra le artiste italiane più conosciute all’estero con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e icona della musicaanni 90, dopo un periodo si silenzio si fa sentire con I Feel Feelings, scritto dai Dragonette.«Ho raccolto tantissimo materiale, idee, stimoli, oltre tutto il resto su cui sto lavorando, ma con loro ho capito subito che c’era veramente la possibilità di fare un rientro dopo vent’anni in, cercando di riportare nell’immaginario del mio pubblico, quello che mi conosce e anche quello che sa chi sono ma non mi ha vissuto direttamente, perché magari era molto giovane, ciò che io ho fatto negli anni ’90, perché questa canzone in particolare ricorda molto i sapori degli anni ’90, con la fortuna di avere però una produzione molto moderna, molto attuale, che lo contestualizza».