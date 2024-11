Ilfattoquotidiano.it - Il presidente Mattarella: “Più volte ho promulgato leggi che ritenevo sbagliate. Astensionismo segnale allarmante”

Il ruolo del-arbitro, l’importanza dell’informazione e il pericolo delle fake news, il rischio dell’che va affrontato. Parola del capo dello Stato che si è espresso su tutti questi all’evento per i 25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori. IlSergioper spiegare il suo ruolo ha spiegato che non sempre era entusiasta di promulgare una legge: “Sì ho adottato decisioni che non condivido, è capitato più, ilpromulgaed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare. Piùhoche non condividevo, chee inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità. In quel caso ho il dovere di non promulgare, ma devono essere evidenti, un solo dubbio non mi autorizza a non promulgare”.