.com - Hisense TV 100 pollici in super offerta su Amazon!

Leggi su .com

Scopri laTV 100E7NQ PRO: uno schermo QLED 4K da 100con Dolby Vision, Dolby Atmos e VIDAA U7 integrato. Perfetta per film, gaming e streaming.IndiceDescrizioneTV 100E7NQ PROAltre informazioniAcquistaTV 100E7NQ PRO suLaTV 100E7NQ PRO è il sogno di ogni appassionato di intrattenimento. Con un incredibile schermo da 100QLED 4K, offre immagini nitide e vibranti grazie alla tecnologia QLED a 144Hz e al Local Dimming, per contrasti straordinari. Compatibile con Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e HLG, garantisce una qualità visiva ottimale in ogni situazione.Questa Smart TV integra il sistema operativo VIDAA U7 con Alexa, Airplay 2 e condivisione schermo Android, offrendo il massimo della praticità. L’audio Dolby Atmos 2.