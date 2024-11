Liberoquotidiano.it - Forum, Palombelli da record: la puntata sui migranti fa numeri sconvolgenti | Guarda

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“/Canale 5”) Nel bel mezzo della contesa fra Musk, la magistratura italiana e pezzi della politica,cosa fa? Piazza unaproprio sul tema controverso deie ottiene ilstagionale sfiorando il 22% di share con 1.565.000 spettatori nel mezzogiorno di Canale 5. Martedì la giudice Annamaria Bernardini De Pace ha dovuto deliberare su una causa con protagonista un uomo proveniente dall'Africa, Abdel, che, dovendo mandare soldi alla famiglia rimasta nel Paese d'origine, si è visto costretto a far lavorare il figlio minorenne Ghanini con lui in Italia contravvenendo però all'obbligo di farlo studiare fino a 16 anni; dall'altra parte un'insegnante in pensione che, dopo aver conosciuto il ragazzo, ha cercato di convincerlo a tornare a scuola; il tutto però osteggiato dal padre, contrario al ritorno in classe del figlio.