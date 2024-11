Gaeta.it - Falso cieco scoperto dalla guardia di finanza: denunciato un 60enne foggiano

Un caso di frodi nei confronti dello Stato è emerso a Giulianova, dove un uomo di 60 anni, originario di Foggia, è statodalle forze dell'ordine. L'individuo, dichiarato completamente, avrebbe percepito un ingente importo come pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Tuttavia, i controlli effettuatidihanno rivelato realtà ben diversa. L'uomo, a quanto pare, era in grado di vedere e di svolgere attività quotidiane, inclusa la guida di una bicicletta.La vita di unIlvantava, sulla carta, una condizione di totale cecità, situazione che gli garantiva un sostegno economico significativo. Da anni riceveva circa 96mila euro indebitamente, accumulati dal 2017 ad oggi. Infatti, risulta che l'individuo non solo camminava senza problemi, ma si muoveva con disinvoltura anche in ambienti affollati, dimostrando abilità sorprendenti per chi dovrebbe essere privo di vista.