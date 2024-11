Amica.it - “Emily in Paris”, le tensioni nel cast dopo le parole di Lucas Bravo

A molti colleghi non sono andate giù certe esternazioni. Ildi Emily in Paris sarebbe rimasto «scioccato» dalle critiche di, il bel chef Gabriel della serie di successo targata Netflix. GUARDA LE FOTOLe acconciature capelli all’italiana di Emily in Paris 4 Ildi “Emily in Paris” e le critiche diL’attore francese, 36 anni, aveva detto senza mezzi termini di ritenere il suo personaggio «noioso, senza stimoli» durante una chiacchierata con il quotidiano Le Figaro, precisando altresì che stava valutando di abbandonare la serie. Immediata la levata di scudi dei fan della serie, che online si sono scatenati a suon di commenti. Ma a non aver apprezzato sarebbero anche i colleghi di set. «Ci sono tutti rimasti male per le osservazioni che ha fatto sul suo personaggio», ha spiegato una fonte parlando a Us Weekly, prevedendo che «ci sarà molta tensione sul set della quinta stagione».