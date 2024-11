Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata morta nel giardino di casa vicino a Taranto: il figlio confessa l’omicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha accoltellato la madre, poi si è allontanato e ha finto di averla rigià. Ma durante la notte, incalzato dalle domande degli investigatori, hato. Si trova in stato di fermo Salvatore D’Ettori, auto-accusatosi di aver ucciso la madre, Silvana La Rocca.La 73enne è stata risenza vita giovedì sera neldella suaa Leporano, in provincia di. Lapresentava una ferita da arma da taglio all’addome ed era riversa in una pozza di sangue. In un primo momento non era stata esclusa l’ipotesi della rapina, poi con il passare delle ore le attenzioni degli investigatori si sono concentrate suldi La Rocca.La, insegnante in pensione, era vedova da tempo e viveva da sola, e aveva due figli. Uno vive in Francia, il secondo invece è ora trattenuto in custodia con l’accusa di averla assassinata.