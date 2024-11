Congresso Euroson 2024

Leggi su Ildenaro.it

Il professor Gianfranco Vallone Gianfranco, ordinario presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio” dell’ Università degli Studi del Molise e Direttore della scuola di specializzazione di Radiodiagnostica, nel suo primo anno di Presidenza SIUMB, importante Associazione professionale che si occupa della materia di Ultrasonologia in Medicina e Biologia” ha, insieme ad altri collaboratori del Comitato direttivo, organizzato uninternazionale che si è tenuto a Napoli nei giorni 9 /12 novembre. Titolo del”, “Acronimo di Società Italiana di ultrasonologia in Medicina e Biologia”. L’evento ha portato a Napoli circa 1700 congressisti provenienti da 50 paesi.Il sistema salute si avvale sempre di più di tutte le innovazioni che la ricerca mette a punto per l’impiego delle risorse tecnologiche che consentono una diagnostica accurata sia in sede di prevenzione che di cure mirate alla conservazione della salute.