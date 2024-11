Cobolli Gigli | Conte dovrebbe godersi i risultati piuttosto che polemizzare

Leggi su Sportface.it

Giovanni, ex presidente della Juventus, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, parlando dello scontro tra De Laurentiis e Marotta dopo Inter-Napoli: “Ci vedo molta politica. Non è giusto strumentalizzare a questa portata un errore dell’arbitro. Il Napoli è una squadra forte e non deve preoccuparsi di tutto ciò, perciò bisogna lasciarsi alle spalle gli errori di Mariani e accettare le chiamate errate che fanno parte del gioco“.A proposito del Napoli,ha aggiunto: “sta facendo un lavoro incredibile equestisenzapiù di tanto. Il Napoli è una società che gestisce bene il proprio bilancio, ma dovrà allinearsi alle spese di un grande club: penso al rinnovo di Kvaratskhelia“. Infine, sul rapporto tra arbitri e Napoli: “Sarebbe un errore madornale se d’ora in poi ci fosse un occhio di riguardo per il Napoli.