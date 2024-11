Thesocialpost.it - Clienti «con infezioni e pus»: l’indagine sul «centro estetico» dopo la morte di Margaret Spada

Il luogo in cui è avvenuta ladi Agatanon è un ambulatorio, ma un. Questa informazione proviene da una nota firmata dai due indagati, Marco e Marco Antonio Procopio, inviata ai database dell’Asl Roma 2. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio non era a conoscenza del fatto che la struttura di via Pavese all’Eur fosse una clinica. In tali centri, comunque, non è consentito effettuare interventi come rinoplastiche e rinofiller, gli stessi trattamenti promessi dai due medici attraverso pubblicità su TikTok. Inoltre, c’erano altre due persone nella sala operatoria con i chirurghi, di cui una era una donna, ma le loro identità non sono ancora state rivelate. Il fidanzato di, Salvatore Sferrazzo, ha filmato il momento in cui è stato allontanato mentre la ragazza mostrava segni di malessere, e alcune exhanno raccontato di aver lasciato ilcone pus.