Canneto Pavese ora ha paura Famiglia rapinata in casa di sera | Ci sentiamo tutti vulnerabili

"Un episodio che ci inquieta". Francesca Panizzari, sindaco del piccolo centro dopo la rapina subita dallaGiorgi, è fortemente preoccupata. "Da un po’ di tempo eravamo tranquilli - ha detto -, una rapina così violenta, in un orario in cui la gente è ancora in giro non doveva accadere. La cantina dellaè molto conosciuta, ma ora ci". I banditi sarebbero arrivati nella frazione Camponoce, una zona non isolata in cui si trova la cantina Giorgi passando dal retro della villa diche sorge accanto. Nascosti in giardino, incappucciati e a volto coperto, quattro banditi e uno rimasto fuori a fare il palo avrebbero atteso l’arrivo di Eleonora, quindi sarebbero usciti allo scoperto. Sotto la minaccia di una pistola e afferrata per i capelli la donna sarebbe stata costretta a entrare indove si trovavano il compagno Antonio Lo Russo che stava riposando e, al piano superiore, il padre Antonio, il fondatore della cantina.