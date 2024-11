Calendario Grand Prix Finlandia 2024 pattinaggio artistico | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per ilTrophy, quinto appuntamento dell’ISU/2025 didi scena a Helsinki dal 15 al 17 novembre: ecco, di seguito, ilcompleto. Penultima tappa del massimo circuito mondiale, in cui l’Italia sarà presente in tre delle quattro specialità. Nell’individuale maschile fari puntati su Daniel Grassl, secondo classificato all’NHK Trophy di settimana scorsa, mentre tra le donne e le coppie discendono sul ghiaccio rispettivamente Lara Naki Gutmann e Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.STREAMING E TV – Le gare del del Finland Trophysono visibili instreaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, mentre sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (visibili anche per gli abbonati Sky, Now e Dazn) verranno trasmesse alcune gare ined altre in differita.