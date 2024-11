Ilnapolista.it - Buongiorno: «Marcare Lukaku è sempre difficile, ma abbiamo saputo soffrire e difendere tutti insieme»

Il difensore del Napoli,, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio in Nations LeagueLe parole di«Siamo contenti del dato difensivo, ma è dato dalla squadra e dalla grande unione chemostrato, sappiamoe difenderci. Questo è il merito per questa vittoria e per non aver subito gol.Leggi anche: Di Lorenzo: «Il mister ci chiede di giocare, di divertirci e di non avere un ruolo fisso in squadra»Dopo l’Europeo, questa ripartenza vuol dire che siamo un grande gruppo, che ha spirito e che è unito. Che sa, dobbiamo migliorare ma con questo spirito».Duello vinto con?«Beh, ovviamenteRomelu è. Ma anche gli altri del Belgio. Quindi è stata una bella partita ma ci siamo aiutati tanto in campo, per non subire gol».