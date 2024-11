Briga | L’amore per Arianna mi ha cambiato la vita

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Sono un cantautore, ho bisogno di vivere e fare le mie esperienze prima di approcciare alla scrittura di un nuovo album. Sebbene i tempi che viviamo richiedano una iper produzione annuale di contenuti, io ho un approccio anacronistico, in cui devo prima vivere la miae poi scrivere”. Mattiaha uno sguardo che brilla, mentre si racconta all’Adnkronos dove è ospite per presentare il suo nuovo singolo ‘Vieni con me’, in uscita oggi su etichetta ‘Ninho de Rua’ e distribuito da Ada Music Italy che raccontacome salvezza e condivisione, e che prelude ad un album per il quale l’artista non ha avuto fretta. Nel frattempo infatti, ci racconta, si è vissuto il grande amore con la moglie, l’attriceMontefiori, che è infatti la ‘musa’ ispiratrice di tutto l’album.