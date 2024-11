Lopinionista.it - Bombardieri (Uil): “La classe politica ha fatto propaganda per dare garanzie a diminuire le tasse”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “C’è un tema culturale che dovremmo affrontare. Nel corso degli anni lanon ha mai detto che pagare leserviva per garantire i servizi pubblici. Lahaperle, e per questo chi non pagava leera più furbo”. Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Chi paga davvero lein Italia?”.“Il Principio della progressività sancito dalla nostra Costituzione si è andato a farsi benedire”, ha proseguito Pierpaolo, “In questo sistema c’è chi paga leper tutti. Chi paga legarantisce la sanità pubblica, i servizi pubblici e il funzionamento democratico del nostro paese.