Ilgiorno.it - Bergamo, drogata dalla badante con una tisana alle benzodiazepine: anziana derubata ha un’ischemia

Leggi su Ilgiorno.it

– Per l’accusa (pm Mandurino) due sono gli episodi chiave: quello del 12 dicembre 2023 e quello del 9 gennaio 2024. Entrambe le volte era un martedì. Era il giorno in cui l’imputata, V.P. 31 anni, ai domiciliari per questa causa, presente in aula, andava a lavorare come domestica-da una signora di 72 anni, con problemi di deambulazione. Processo per rapina, perché, secondo l’accusa, l’imputata si sarebbe procurata un ingiusto profitto consistito nel somministrare alla vittima unacon dosi di un farmaco “En” contenente principio attivo del “delorazepam” appartenenti alla classe delle. “Io ho sofferto di ansia e depressione – racconta la signora – il mio medico mi aveva prescritto l’En, ma siccome era troppo forte l’ho preso una volta sola. Ma il boccetto da casa mia è sparito, io non l’ho più trovato e nemmeno mia figlia”.