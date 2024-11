Lanazione.it - «Avere cura di Arezzo, ascoltare i bisogni dei cittadini»

15 novembre 2024 – «Avere cura di Arezzo, ascoltare i bisogni dei cittadini», la dichiarazione del capogruppo di Scelgo Arezzo Marco Donati "Nelle ultime ore il sindaco di Arezzo è volato a Baku, in Azerbaijan, per partecipare ai lavori della COP 29 e presentare un progetto che coinvolgerà il territorio. Sono molti coloro, tra cui il sottoscritto, che si domandano se questo viaggio, al pari di tanti altri, possa in qualche modo essere utile alla città. Senza aprire un dibattito fine a se stesso è mia intenzione affrontare questo argomento confrontandolo con altre esigenze. Parte del tessuto produttivo sta affrontando un momento delicato, frutto di una serie di fattori che stanno condizionando il distretto manifatturiero. A questo si aggiunge la paura dei numerosi furti che nell'ultimo periodo hanno colpito non poche aziende.