Laprimapagina.it - “Aria” è il singolo d’esordio di Valentina Indelicato

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 15 novembre 2024 è in rotazione radiofonica “” (TRP Vibes / Track Records Productions) il primodi, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.Il brano “”, con musica di Giuseppe Furnari e testo di Giuseppe Cucè, prodotto da Riccardo Samperi, invita a riflettere sull’essenza della vita e sulla riscoperta della bellezza affrontandola in modo semplice, accarezzando la sfuggevole essenza e il segreto dell’esistenza nella fragilità del quotidiano, che dona in un mistero senza tempo l’inizio e la fine di tutto. Le sonorità della canzone intendono essere leggere e colme di limpide emozioni, libere come il vento e fresche come l’di una linfa vitale delicata e forte al tempo stesso, intrecciata indissolubilmente con l’irreversibile destino del mondo.