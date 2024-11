Gaeta.it - Ancona: autorizzazione del Tribunale per pagamento acconti a agricoltori della cooperativa Moncaro

Nel cuore del sistema agricolo marchigiano, ildiha preso una significativa decisione riguardante Terre Cortesi. Questa ordinanza, firmata dal giudice Giuliana Filippello, segna una tappa importante per glidi Montecarotto che hanno conferito le loro uve durante la recente vendemmia. Il palcoscenico giuridico si è aperto per il curatoreliquidazione giudiziale, Marcello Pollio, il quale ha ottenuto l'approvazione per avviare i pagamenti, mirati a fornire un adeguato supporto economico ai soci conferitori.Dettagli dell'ordinanza delLa recente ordinanza emessa daldiconsente a Marcello Pollio di attuare ildipari al 30% per glicoinvolti nella vendemmia dei mesi scorsi.